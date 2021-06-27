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إقتصاد
للمرة الأولى.. قيمة سوق أبوظبي تتجاوز تريليون درهم
Lebanon 24
27-06-2021
|
06:00
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تجاوزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي المالي التريليون درهم إماراتي، للمرة الأولى في تاريخه، مع بدء جلسة الأحد.
وجاء هذا الارتفاع بالقيمة السوقية مع إدراج شركة "ألفا ظبي" كأكبر إدراج في سوق أبوظبي من بعد شركة أدنوك للتوزيع في عام 2017.
وشركة "ألفا ظبي" تابعة للشركة العالمية القابضة، وكانت قد أعلنت نيتها في السابق طرح نفسها للاكتتاب العام، علما أنها تعمل في 5 قطاعات مختلفة ولها 25 شركة تابعة.
وبدأ التداول على سهم ألفا ظبي بسعر 20 درهما، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 200 مليار درهم.
وكانت القيمة السوقية لسوق أبوظبي قد وصلت إلى نحو 951 مليار درهم بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
يذكر أن ألفا ظبي استحوذت على حصة 12 بالمئة في شركة "الدار العقارية" في آذار الماضي.
وفي نيسان الماضي، أعلنت الشركة العالمية القابضة عن إكمالها عملية شراء حصة 45 بالمئة في شركة "ألفا ظبي القابضة"، لتصبح "العالمية القابضة" بعد هذه الصفقة، ثاني أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية في سوق أبوظبي، بعد شركة "اتصالات".
المصدر:
سكاي نيوز
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