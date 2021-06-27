نقابة مربي الدواجن بقاعا: للسماح بتصدير كمية من البيض

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى في دارته في بلدة تمنين التحتا، وفدا من نقابة مربي الدواجن في البقاع، وعرض له واقع القطاع والخسائر التي يتكبدها قطاع الدواجن المنتج للبيض.وقدم رئيس النقابة روجي أبي فيصل مذكرة للوزير مرتضى أكد فيها أن "قطاع الدواجن المنتج لبيض المائدة مهدد بعد رفع الدعم كليا عن الأعلاف، وارتفاع اسعار الحبوب عالميا بشكل غير مسبوق. حيث أصبحت كلفة طن العلف حوالى 400$، كما ارتفع سعر العلاجات الدوائية وسعر الصوص الذي يحتاج إلى 9 كيلو علف مرکز تكفيه لعمر 6 أشهر لينتج البيض، كما يحتاج إلى لقاحات وأدوية، إضافة إلى سعره حوالى الدولارين، ومصاريف تربية بين عمالة وغاز ونشارة وما شابه حوالي 0.75 $، وفي الحالة الطبيعية يخسر المربي من عديد القطيع حوالى 10 % نفوق، وكل ذلك يزيد تكلفة انتاح صندوق البيض على المزارع إلى 30 دولارا، في حين أنه يباع في الأسواق اللبنانية بمبلغ 24 دولارا، وذلك يرتب خسائر كبيرة على المزارع، الأمر الذي سيجبره على إقفال مزرعته، مما سيتسبب بنقص حاد في مأدة البيض في السوق اللبناني".وشدد أبي فيصل على "ضرورة الحفاظ على هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد اللبناني نظرا لأهميته، من خلال منحنا إجازة يسمح لنا من خلالها تصدير كمية من انتاج البيض في مزارعنا إلى الخارج بشكل مدروس، وبما يحفظ المستهلك والمزارع، ويحافظ على الأمن الغذائي والقطاعات الانتاجية.