الدولار يرتفع من جديد.. هذه تسعيرته في السوق الموازية عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، وبلغ 17750 - 17850 ليرة لبنانية لكل دولار.

وكان دولار السوق الموازية افتتح صباح اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 17500 - 17600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.