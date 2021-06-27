إقتصاد

الدولار يرتفع من جديد.. هذه تسعيرته في السوق الموازية عصر اليوم

Lebanon 24
27-06-2021 | 10:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، وبلغ 17750 - 17850 ليرة لبنانية لكل دولار.
 
وكان دولار السوق الموازية افتتح صباح اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 17500 - 17600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. 
 
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