إقتصاد

الأسعار في السوبرماركت سترتفع في اليومين المقبلين

Lebanon 24
28-06-2021 | 09:38
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كشف نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، في حديث لإذاعة صوت كل لبنان، أنه مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأسبوع الماضي حصل ارتفاع بلوائح الأسعار التي وردت من قبل بعض المورّدين تماشياً مع سعر الصرف 15 ألف ليرة، معلناً حصول تعديل جديد يتضمّن ارتفاعاً في الأسعار في اليومين المقبلين.

وتوقّع فهد ارتفاعاً اضافياً في الأسعار يعود الى سببين: ارتفاع كلفة النقل التي سيأخذها المورّدون بعين الاعتبار وتكاليف السوبرماركت التي سترتفع مع ارتفاع سعر المازوت الضروري لتوليد التيار الكهربائي.

فهد أشار الى أن الحلول والخطط الاقتصادية موجودة لكنها تحتاج الى التنفيذ، مشيراً الى أن اعتماد البطاقة التمويلية، الذي جرى الحديث عنه منذ عام، كان يجب أن يدخل حيز التنفيذ، من أجل مواكبة الرفع التدريجي للدعم.

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