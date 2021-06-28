جمعية تجار عكار: وصلنا الى نقطة اللاعودة وتفلت الشارع

رأى رئيس جمعية تجار محافظة عكار ابراهيم الضهر في بيان، أنه "مع تفاقم الأزمة المعيشية في ظل الانهيار من جراء سرقة أموال الشعب وسوء إدارة مقدرات الوطن، فإن حال الذل والقهر والجوع التي وصلنا اليها والتي حذرنا منها مرارا وتكرارا، لتبقى السلطة غارقة في فسادها ضاربة بعرض الحائط كل مناشداتنا وتحذيراتنا ومفاعيل السياسة الإفقارية المتعمدة التي كانت تتبعها".أضاف: "أما وقد وقع الانهيار النقدي والمالي ولامس سعر صرف الدولار في السوق الـ 18000 ليرة دون رادع أو رقيب وبسقف مفتوح لا نعلم حدوده، فإن هذا المؤشر الخطير سيؤدي بنا الى فلتان أمني قد لا تحمد عقباه والسلطة ما زالت مختلفة حول جنس الملائكة".وحذر من "الوصول الى نقطة اللاعودة وتفلت الشارع تحت عنوان مشروع، الا وهو الحصول على لقمة العيش وهذا سيؤدي حتما للمساس بأملاك المواطنين تحت عناوين عدة وصولا الى الفوضى".وتوجه إلى أهالي عكار بالقول: "لا تضيعوا البوصلة، فمن اوصلنا الى هنا واستباح كرامتنا معروفون، ومن وضع السيف على رقاب العباد منذ سنة 1990 حتى يومنا هذا بيوتهم معروفة وأماكن تواجدهم ايضا. وإلى القوى الأمنية كافة لا سيما المؤسسة العسكرية ضمانة الوطن أنتم السند لجميع اللبنانيين فعليكم نتكل في حماية الوطن والمواطن".