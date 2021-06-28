إقتصاد

خلال أسبوع زادت بنحو 10 مليارات دولار.. هذه ثروة ايلون ماسك

Lebanon 24
28-06-2021 | 05:00
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رصد تقرير صادر عن مجلة فوربس أن ثروة إيلون ماسك، رئيس شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية زادت في نهاية الأسبوع الماضي بمقدار 9.9 مليار دولار .

 

وأوضحت المجلة المتخصصة أن ثروة الملياردير الأميركي الشهير زادت بنحو 9.9 مليار دولار بسبب ارتفاع قيمة أسهم شركة "تيسلا"، وبلغت 165.9 مليار دولار، فيما لا يزال ماسك يحتل المرتبة الثالثة في قائمة فوربس الخاصة بأغنى الأغنياء.

 

وكانت اسهم "تيسلا" قد ارتفعت في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 7.8٪، بينما تراجعت يوم الجمعة بنسبة 1.17٪.

 

وتربط المجلة هذا الارتفاع النشط في قيمة الأوراق المالية للشركة بالتفاؤل العام في السوق، نظرا إلى أن البيت الأبيض ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين الأمريكيين قد توصلوا إلى اتفاق مبدئي يوم الأربعاء بشأن "حزمة البنية التحتية" بحوالي 1.2 تريليون دولار .

 

وشركة تيسلا موتورز الاميركية كانت تأسست في عام 2003 كمطور ومصنع للسيارات الكهربائية والتقنيات ذات الصلة. ويقع المقر الرئيس للشركة في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا. وإضافة إلى السيارات الكهربائية، تقوم الشركة بتصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية باستخدام تقنيتها الخاصة، وتبيعها لشركات سيارات أخرى، لاسيما تويوتا ودايملر (مارسيدس).

المصدر: روسيا اليوم
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