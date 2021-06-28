دولار السوق الموازية.. هذه تسعيرته عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، وبلغ 17450 - 17550 ليرة لكل دولار.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم ما بين 17550 - 17650 ليرة لبنانية لكل دولار.