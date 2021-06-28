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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. هذه تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
28-06-2021
|
17:20
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، وبلغ 17450 - 17550 ليرة لكل دولار.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم ما بين 17550 - 17650 ليرة لبنانية لكل دولار.
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