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إقتصاد
على وقع التحركات.. إليكم سعر الدولار مساء اليوم
Lebanon 24
28-06-2021
|
23:43
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، وبلغ 17200 - 17300 ليرة لكل دولار.
يشار إلى أن الدولار سجل عصراً تسعيرة تراوحت بين
17450 - 17550 ليرة لكل دولار.
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