على وقع التحركات.. إليكم سعر الدولار مساء اليوم

يشار إلى أن الدولار سجل عصراً تسعيرة تراوحت بين 17450 - 17550 ليرة لكل دولار.

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، وبلغ 17200 - 17300 ليرة لكل دولار.