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إقتصاد
أبو شقرا: 6 بواخر بدأت بتفريغ المحروقات ليلا
Lebanon 24
29-06-2021
|
01:13
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أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "البواخر بدأت بتفريغ حمولاتها من المحروقات ليلا، وستباشر الصهاريج بتوزيع البنزين والمازوت على محطات الوقود".
وتمنى على المواطنين "الهدوء"، مطمئنا إلى أن هناك "6 بواخر قبالة الشواطئ بدأت بتفريغ المحروقات تباعا".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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