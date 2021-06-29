إقتصاد

في الأسبوع الأخير من حزيران.. العملة الرقمية إيثر تشهد نزوحا قياسيا للتدفقات

Lebanon 24
29-06-2021 | 09:00
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أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية، أمس الاثنين، أن صناديق ومنتجات العملة المشفرة إيثر شهدت نزوحا قياسيا لتدفقات رؤوس الأموال في الأسبوع الأخير من حزيران لتتحمل وطأة معنويات سلبية تجاه العملات الرقمية.
وأشارت البيانات إلى أن المؤسسات الاستثمارية سحبت 50 مليون دولار من صناديق ومنتجات إيثر في رابع أسبوع على التوالي من نزوح التدفقات.

وعلى مدار شهر حزيران خسرت إيثر حوالي 22 من قيمتها مقابل الدولار. لكنها صعدت 5.4 بالمئة اليوم الاثنين إلى 2091.96 دولار.

ومن ناحية أخرى، سجلت صناديق ومنتجات بتكوين سابع أسبوع على التوالي لتدفقات نازحة بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليون دولار.

ومنذ بداية العام بلغت التدفقات الخارجة من بتكوين حوالي 490 مليون دولار، وفقا لرويترز.

وأكبر عملة مشفرة في العالم منخفضة 8.4 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية حزيران. وبعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 65 ألف دولار في منتصف نيسان، هوت بتكوين حوالي 46 بالمئة.
المصدر: سبوتنيك
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