إقتصاد

بالأسماء: ارتفاع بأسعار السجائر والتنباك.. هكذا أصبحت (صورة)

Lebanon 24
29-06-2021 | 08:41
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سجلت أسعار التبغ والتنباك ارتفاعاً. 
 
وبحسب الجدول الذي أصدرته إدارة حصر التبغ والتنباك، أصبحت الأسعار على الشكل التالي: 
 
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تبغ

تنباك

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