إقتصاد

براكس: التسعير على دولار 3900 ليرة ليس حلاً ناجعا للخروج من أزمة البنزين

Lebanon 24
29-06-2021 | 02:24
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أوضح عضو نقابة أصحاب محطات الوقود جورج براكس ان عملية تسليم المحروقات الى المحطات يحتاج أربعا وعشرين ساعة، لكنه أشار الى أن التسعير على دولار 3900 ليرة ليس حلاً ناجعا للخروج من الأزمة طالما التهريب مستمرّ.

وفي حديث لإذاعة صوت كل لبنان، شدد على وجوب ان يقوم مصرف لبنان بتأمين فتح عدد اعتمادات كاف للشركات المستوردة لمادة البنزين، كما على سلطات الرقابة في الدولة والأجهزة المعنية أن تضمن وصول الكميات كاملة الى محطات الوقود وإلا لن تنتهي مشاهد الطوابير على المحطات ولن تحلّ الأزمة الناتجة عن التهريب الى سوريا وهو السبب الذي يدفع المواطنين الى التخزين خوفا من نفاذ مادة البنزين من الأسواق.

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