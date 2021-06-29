السرفيس بـ7 آلاف ليرة.. هل يُفعّل نظام العداد؟

قبل أيام من صدور جدول أسعار المحروقات الجديدة، حدّد أصحاب سيارات الأجرة تعرفة "السرفيس" بين 5 آلاف و7 آلاف ليرة.واليوم بعدما ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 15900 ليرة و98 أوكتان 16300 ليرة والمازوت، حيث بات سعر التنكة يتراوح بين 61100 ليرة و62900 ليرة، لم تصدر أي أنباء حول تعرفة "السرفيس" الجديدة.ومع غياب التعرفة الموحدة والتحذيرات من بلوغها 15 ألف ليرة، تبرز أهمية العمل بنظام العدادات، فتحدّد التعرفة بحسب المسافة والوقت المقطوعيْن خلال الرحلة، أي كما تعتمد شركات مثل "أوبر" و"كريم" وغيرهما.يُشار إلى أنّ قانون السير "الجديد" الصادر عام 2015 ألزم سيارات النقل العام في لبنان من "سرفيس" و"تاكسي" وضع عدادات داخل سياراتهم تلزمهم بتعرفة واحدة.