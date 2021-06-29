إقتصاد

وزني تسلم من رئيس ديوان المحاسبة تقريرا عن عقد تلزيم قطاع البريد إلى شركة ليبان بوست

Lebanon 24
29-06-2021 | 04:03
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استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اليوم، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، ورئيس الغرفة في الديوان القاضي عبد الرضا ناصر ومدعي عام الديوان فوزي خميس. وسلم بدران الوزير وزني تقريرا خاصا عن عقد تلزيم قطاع البريد إلى شركة " ليبان بوست"، وحصة الدولة من التلزيم مع اقتراحات الديوان وملاحظاته بما "يضمن حقوق الخزينة"، وذلك في ضوء انتهاء العقد آخر الشهر الجاري، وفق المكتب الاعلامي للوزير وزني.
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