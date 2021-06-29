29
o
بيروت
29
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
السودان ينضم لمبادرة "البلدان المثقلة بالديون"
Lebanon 24
29-06-2021
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤول بوزارة المالية السودانية، إنَّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على قرار انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك).
جاءت موافقة صندوق النقد الدولي، بعد أن قرر المجلس أنَّ السودان وصل إلى نقطة اتخاذ القرار المطلوبة وفقاً للمبادرة.
بموجب هذه الخطوة سيتمُّ البدء في تخفيف ديون السودان المقدَّرة بأكثر من 50 مليار دولار، التي تشكِّل معضلةً رئيسيةً أمام حلِّ أزمته الاقتصادية المتفاقمة.
وأعلن صندوق النقد الأسبوع الماضي عن حصوله على تعهدات تمويلية من 101 دولة من أعضائه بقيمة تزيد عن 1.415 مليار دولار للسودان، بما يسمح بتقديم إعفاء شامل من الديون الخارجية للسودان.
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الأربعاء الماضي، إنَّ هذه الخطوة ستمكِّن السودان من تسوية المتأخِّرات المستحقة للصندوق، ويسمح بتوفير تمويل جديد له، ويسهِّل من استفادة البلاد من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وغيرها من المبادرات التي تسمح بإعفائه من الديون.
وتعدُّ تسوية المتأخرات المستحقة للصندوق شرطاً رئيسياً لتخفيف الديون قبل اجتماع نادي باريس، الذي يضمُّ 22 دائناً حكومياً، بعد أسبوعين، في حين يتوقَّع السودان أنَّ تصفية 70% إلى 90% من ديونه الخارجية التي تقدَّر بنحو 60 مليار دولار. يُذكر أن السودان بدأ قبل أشهر قليلة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تضمَّن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ورفع دعم الوقود الذي زادت أسعاره بمعدلات وصلت 130%، كما قام بإلغاء الجنيه الجمركي.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. بيان هام جداً من المديرية العام للنفط بشأن أسعار المحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام جداً من المديرية العام للنفط بشأن أسعار المحروقات
12:31 | 2021-06-28
28/06/2021 12:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مع التسعيرة الجديدة.. هل سيتوفر البنزين بالمحطات اعتباراً من صباح الغد؟
Lebanon 24
مع التسعيرة الجديدة.. هل سيتوفر البنزين بالمحطات اعتباراً من صباح الغد؟
13:17 | 2021-06-28
28/06/2021 01:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بقرادونيان لـ "لبنان 24": مقبلون على وجود أجنبي في لبنان وعهد عون قد ينتهي بخيبة أمل كبيرة
Lebanon 24
بقرادونيان لـ "لبنان 24": مقبلون على وجود أجنبي في لبنان وعهد عون قد ينتهي بخيبة أمل كبيرة
05:30 | 2021-06-29
29/06/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجدول المنتظر للمحروقات صدر.. هكذا أصبحت الأسعار بعد ارتفاعها
Lebanon 24
الجدول المنتظر للمحروقات صدر.. هكذا أصبحت الأسعار بعد ارتفاعها
00:13 | 2021-06-29
29/06/2021 12:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة التوتر بين "أمل" و "الوطني الحر" أمام ميرنا الشالوحي؟
Lebanon 24
ما حقيقة التوتر بين "أمل" و "الوطني الحر" أمام ميرنا الشالوحي؟
14:08 | 2021-06-28
28/06/2021 02:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:26 | 2021-06-29
"كارباورشيب" تعاود تزويد لبنان بالكهرباء
10:00 | 2021-06-29
دولار السوق الموازية يتخطى الـ17000 ليرة من جديد.. كم بلغ عصر اليوم؟
09:54 | 2021-06-29
جمعية "الفرانشايز" انتخبت قصعة رئيساً لـ3 سنوات
09:00 | 2021-06-29
ديون متعثرة بـقيمة 27 مليار دولار في الهند
08:03 | 2021-06-29
إعادة انتخاب سليم صفير رئيساً لجمعية المصارف: الدولة هي التي تحتجز الاموال
05:00 | 2021-06-29
هل يستطيع اليورو التفوق على الدولار والحد من هيمنته على العالم؟
فيديو
فيديو مؤلم.. شابان اعتديا على امرأة بالضرب وطرحاها أرضا!
Lebanon 24
فيديو مؤلم.. شابان اعتديا على امرأة بالضرب وطرحاها أرضا!
08:22 | 2021-06-29
29/06/2021 17:44:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
Lebanon 24
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
17:23 | 2021-06-28
29/06/2021 17:44:04
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
11:00 | 2021-06-28
29/06/2021 17:44:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact