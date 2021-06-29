إقتصاد

دولار السوق الموازية يتخطى الـ17000 ليرة من جديد.. كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
29-06-2021 | 17:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وسجّل عصر اليوم 17025 - 17100 ليرة لكل دولار.
 
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم ما بين 16750 - 16820 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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