جمعية "الفرانشايز" انتخبت قصعة رئيساً لـ3 سنوات

عقدت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز ( الفرانشايز ) جمعية عمومية عادية قبل ظهر اليوم. واستعرض المجتمعون واقع القطاع المتراجع وحجم الخسائر وصعوبة استنهاضه مجدّداً بسبب عوامل داخلية سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية عديدة، وأخرى خارجيّة تعود لقرارات الاقفال التي اتّخذها بعض أصحاب الامتيازات والعلامات التجارية سواء لفروعهم في بلدان عربية وآسيوية، أو في لبنان.وقدّم رئيس الجمعية يحيى قصعة عرضاً مفصّلاً عن الأوضاع المتردّية، كاشفاً عن تسجيل خسائر كبيرة في القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الفرانشايز، فضلاً عن تقليص حجم الطبقة الوسطى ودفعها إلى الهجرة الأمر الذي يؤثّر سلباً على تركيبة لبنان وركائزه وازدهاره، فضلاً عن خسارة اليد العاملة الماهرة وتوجّهها أو استقطابها واغرائها في أسواق العمل الخارجية.وقال:" استمرت الجمعية وأعضاؤها بممارسة دورهم على الصعيد الاقتصادي الوطني، مواجهين التحديات والمتغيّرات، مصمّمين على الصمود والثبات والاستمرار. كما سجّلوا بعض النقاط الايجابيّة المحقّقة على انتشار القطاع في الامارات والقارة الافريقيّة وتحديداً في مصر. غير أن الخشية متعاظمة من فقدان ماركات عالمية في السوق اللبناني ممّا يلحق الضرر بتطوّر قطاع الفرانشايز وبريادة لبنان على هذا الصعيد في منطقة الشرق الأوسط والعديد من البلدان.وتحدّث عن استفحال الأزمة أكثر مع الصعود الجنوني لسعر صرف الدولار وهبوط قيمة العملة الوطنية بشكل دراماتيكي، واستخدام أربع عملات مع ما يواكب ذلك من تفلّت في الأسعار، والمشاكل المحاسبيّة الناتجة عن ادارة الشركات في هذه الظروف، وشحّ المحروقات، وتدنّي مستوى الخدمات الاستشفائية والصحّية والدوائية والغذائية مع تداعيات جائحة كورونا، وشبه انهيار منظومة الدولة وتركيبتها الاداريّة والعامة.ودعا المجتمعون أركان الدولة والمسؤولين إلى أهمية لمّ النسيج الوطني حول نقاط الالتقاء واطفاء نار الخلافات وتأليف حكومة بأسرع وقت، تكون قادرة على انتشال لبنان من أزماته المتنوّعة.التقارير والدور الرياديوبعد عرض التقارير الادارية والمالية، انتخبت الجمعية العموميّة مجلس ادارة جديداً للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٤، يضمّ ممثّلين عن علامات تجاريّة لبنانية وعالميّة مشهورة في قطاعات حيوية، منها الصناعة، التجارة، السياحة والمطاعم، الخدمات والمجوهرات.وتوقّع قصعة من المجلس الجديد بما يضمّ من خبرات وشمول معظم منظومة الفرانشايز، أن يطّلع بدور ريادي تحفيزي لتحريك قطاع الفرانشايز مجدّداً وتحقيق نهضة وانتشار أوسع له.المجلس الجديدثمّ انتخب مجلس الادارة الجديد هيئة مكتب مؤلفة من:يحيى قصعة: رئيساًانطوني معلوف: نائباً للرئيسكريم مكناس: أميناً عاماًندى عاد: أمينة للمالوالاعضاء:وائل سنو، الين كاماكيان، جمانة دموس سلامه، رنيم حلاب، غسان بو حبيب، ضومط زغيب، حسين البطل، راجي الحسيني.