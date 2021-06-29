على وقع إقفال الطرقات...كيف أقفل دولار السوق الموازية؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 17000 و17100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 16850 و16900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.