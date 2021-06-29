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إقتصاد
على وقع إقفال الطرقات...كيف أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
29-06-2021
|
22:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 17000 و17100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 16850 و16900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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