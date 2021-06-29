إقتصاد

تعيين غسان سالم بمنصب الرئيس التنفيذي المحلي لمجموعة "سيتي" في لبنان

Lebanon 24
29-06-2021 | 15:35
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أعلنت مجموعة سيتي المصرفية اليوم عن تعيين غسان سالم بمنصب الرئيس لتنفيذي المحلي للمجموعة في لبنان.
 
وفي إطار منصبه الجديد، سيتولى سالم قيادة أعمال مجموعة سيتي في لبنان، وسيتبع مباشرة لإدارة إليسار فرح أنطونيوس، رئيس مجموعة "سيتي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
وإلى جانب دوره كرئيس تنفيذي محلي، سيقود سالم أيضاً أعمال الخدمات المصرفية للشركات في لبنان.

وفي تصريح لها، قالت فرح أنطونيوس: "نحن سعداء بانضمام غسان إلى أسرة سيتي، وكلنا ثقة بقدرته على دفع عجلة نمو وتطوير أعمال المجموعة في لبنان، التي تعد واحدة من أقدم امتيازاتنا المصرفية في المنطقة."

وقبل انضمامه إلى منصب الرئيس التنفيذي المحلي لسيتي في لبنان، شغل سالم دور مدير مراجعة الائتمان في سيتي نيويورك، حيث كان رئيساً لفريق عمل يضم كبار مراجعي مخاطر الائتمان الأساسية التابع لفريق مراجعة الائتمان في الأمريكيتين.

واستهل سالم حياته المهنية في القطاع المصرفي في لوس أنجلوس مع بنك عودة (كاليفورنيا) في عام 1991، ومن ثم عاد إلى لبنان في عام 1994 ليتولى قيادة أعمال تمويل الشركات والتمويل لأجل في "بلوم إنفست"، وانتقل بعد ذلك للعمل في "سكوتيابنك" كرئيس للخدمات المصرفية التجارية.

وفي معرض تعليقه على التعيين، قال غسان سالم: "من دواعي سروري أن أعود إلى لبنان مجدداً بعد ما يقرب من 10 سنوات لأتولى قيادة عمليات سيتي، كما يسعدني اغتنام هذه الفرصة للعب دور فاعل في دعم وتلبية احتياجات عملائنا المحليين والعالميين".

ويتمتع سالم بخبرة مهنية مثبتة تزيد عن 20 عاماً اكتسبها من خلال تولي مناصب عديدة ومتنوعة في مجموعة سيتي المصرفية في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وشمال أمريكا، والتي تتركز بشكل كبير في قطاع الخدمات المصرفية للشركات وإدارة مخاطر الائتمان.
 
 
 
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