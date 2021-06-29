إقتصاد

رقم هائل.. نسبة تصاريح البناء في لبنان ترتفع خلال أول 5 أشهر من الـ2021

Lebanon 24
29-06-2021 | 23:33
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كشفت بيانات جديدة صادرة عن نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس أن تصاريح البناء الصادرة حديثاً والتي تشير إلى نشاط البناء المرتقب، سجّلت ارتفاعاً متواصلاً هذا العام.

وغطت تراخيص البناء، مساحة 3,425,278 متراً مربعاً، في الأشهر الـ5 الأولى من العام 2021 الجاري، مقابل مساحة قدرها 802,996 متراً مربعاً في نفس الفترة من 2020، بزيادة نسبتها 327%.

ويُظهر التقسيم بحسب المنطقة، أن معظم المناطق سجلت زيادة في تصاريح البناء، حيث سجل البقاع وجنوب لبنان أعلى نمو بنسبة 646% و425.3% على التوالي، في الفترة المذكورة على أساس سنوي.

وفي ما يتعلق بتفصيل رخص البناء، استمر جبل لبنان في الحصول على أعلى نسبة من رخص البناء الصادرة حديثاً خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، بحصة 30.4%، يليه جنوب لبنان بنسبة 22.5%، ثم شمال لبنان بنسبة 22.1%، ثم النبطية 12.4%، والبقاع 11.6%، وأخيراً بيروت بنسبة 1%.

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