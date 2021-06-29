تطبيق التعميم 158 يبدأ غداً: عزل "الفئة المزعجة" من المودعين ينطلق…

كتب ايلي الفرزلي في "الاخبار": مع بداية تموز، يُصبح المودعون فئتَين، الأولى ستستمر بسحب فتات أموالها على سعر 3900 ليرة، والثانية يُفترض أن تبدأ بحسب 800 دولار مناصفة بين الدولار والليرة، بشرط تجميد أموالها. تلك خطوة يتعامل معها المصرف المركزي وفق معادلة رابح ــــ رابح، فهو ظاهرياً يريد تقسيط أموال 600 ألف مودع، ويُقلّص من حجم الكتلة النقدية بالليرة، لكن عملياً هو سيتخلّص من الفئة المزعجة من المودعين وسيكرّس تحويل حسابات الدولار إلى الليرة.غداً، يُفترض أن يبدأ تطبيق تعميم مصرف لبنان الرقم 158. لكن مصرفيّين يؤكدّون أن ذلك سيكون مستحيلاً. فهذه الخطوة تحتاج إلى وقت إضافي حتى تتبلور، ولا سيما في ظل حالة الضياع التي تعيشها المصارف جراء عدم وضوح التعميم. وهو ما لم يبدّده الكتاب الذي وجّهه حاكم المصرف المركزي إلى رئيس جمعية المصارف، وتضمّن إجابات بشأن الإجراءات التطبيقية المتاحة لحسن تنفيذ التعميم. إضافة إلى الإشكالات التي لا تزال المصارف تطرحها، فإن الإجراءات اللوجستية التي يفترض اتّباعها مع العملاء تحتاج أيضاً إلى وقت لإنجازها. ولذلك، طلبت بعض المصارف إمهالها مزيداً من الوقت لتنفيذ التعميم، فيما تؤكد أخرى جاهزيتها منذ الأسبوع الأول من تموز، بعدما عمدت خلال الفترة الماضية إلى إعداد لوائح بالحسابات التي يحقّ لها الاستفادة من التعميم.لكن مع ذلك، تجزم مصادر على صلة بمصرف لبنان أنه حتى لو تأخر التنفيذ عن الأول من تموز، فإن الشهر لن يمر قبل أن يحصل كل الراغبين بالسحب على أساس التعميم المذكور على أموالهم المستحقة عن هذا الشهر.هذه التطمينات لم تنطل على رابطة المودعين، التي سبق أن اعتبرت أن «القرار المذكور كسوابقه، مصمم لتحميل الكلفة لأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، وباطنه تجميد للحسابات المصرفية، ويشكّل حماية للمصارف على حساب المودعين». وناشدت «أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة عدم الرضوخ لمحتوى القرار».وجهة النظر المقابلة تشير إلى أن التعميم سيساهم في استعادة المودعين، ولا سيما الصغار منهم، لودائعهم عبر تقسيطها، من دون التأثير على القطاع النقدي أو الضغط على العملة. يؤكد مصدر مقرب من مصرف لبنان، أنه بعكس ما يتردد، فإنه لن يزيد التضخم، بل على العكس سيساهم في خفض طباعة العملة بحد أدنى يصل إلى 700 مليار ليرة شهرياً. ينطلق المصرف المركزي في حسبته هذه من الآتي: معدل السحب على سعر 3900 ليرة للدولار يبلغ حالياً 1500 دولار، أي ما يعادل 5.7 ملايين ليرة شهرياً، في حين أنه وفق التعميم الجديد، ستساوي الـ 400 دولار، التي ستُحتسب على أساس سعر 12 ألف ليرة، 4.8 ملايين ليرة. لكن بحسب توضيح مصرف لبنان، فإن هذا المبلغ لن يكون بإمكان المودع سحبه نقداً، بل سيحق له سحب نصفه نقداً، على أن يحوّل النصف الآخر إلى بطاقة مصرفية يمكن استعمالها لدى نقاط البيع.وعليه، فإن المبلغ النقدي الذي يفترض أن يحصل عليه المودع سينخفض من 5.7 ملايين ليرة إلى 2.4 مليون ليرة شهرياً. التوقعات تشير إلى أن ذلك سيقلل من طباعة العملة بما يصل إلى 700 مليار ليرة شهرياً، وبما يقارب 10 تريليونات ليرة في السنة. حالياً يقول المصدر إن مصرف لبنان يزوّد المصارف بنحو 2100 مليار شهرياً، منها 750 ملياراً لرواتب القطاع العام والأجهزة الأمنية، ونحو 450 مليار ليرة لرواتب للقطاع الخاص، فيما الـ 800 الباقية تذهب لتغطية التعميم 151 (السحب على سعر 3900 ليرة للدولار). وتشير المصادر إلى أنه في حزيران الجاري انخفض المبلغ المسلّم إلى المصارف إلى 1500 مليار ليرة، معلّلة ذلك بأن الناس بدأوا يستعملون البطاقات المصرفية أكثر، وأن إحصاءات المركزي تشير إلى أن 25 في المئة من الرواتب تصرف عبر البطاقات. وبعد تطبيق التعميم، تتوقع المصادر أن ينخفض ضخ الأموال إلى حدود ألف مليار ليرة.