إقتصاد

عمره 91 عاماً.. وفاة ملياردير عربي شهير (صورة)

Lebanon 24
30-06-2021 | 00:55
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أفاد رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة في مصر، شريف دوس، بوفاة رجل الأعمال، أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر.

وأعلن شريف دوس وفاة أنسي ساويرس، على صفحته الشخصية في "فيسبوك".
 
 
وأشار دوس لصحيفة "الوطن" إلى أن "أنسى ساويرس توفي بعد رحلة طويلة وصراع مع المرضي، وعن عمر ناهز 91 عاما".

ولد أنسي ساويرس، في 14 آب 1930، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة "أوراسكوم".

وبدأ الراحل حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها "أنسي ولمعي"، كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنها تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا، وبقي أنسي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا في المقاولات، قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينات.

وأسس أنسي ساويرس في عام 1976، شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة"، التي أصبحت فيما بعد تسمى "أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، وتوسع نشاط شركته في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر والهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

وأنسي ساويرس متزوج من يسرية لوزة، وله ثلاثة أولاد، نجيب، سميح، ناصف، الذين يقودون مختلف شركات المجموعة.
المصدر: اليوم السابع
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