أبو شقرا: إذا تخلفت بعض الشركات عن تزويد السوق بالبنزين سيكون هناك كلام آخر

تمنى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث لإذاعة صوت كل لبنان على الشركات المستوردة تسليم المادة الى المحطات ليتمكن المواطن من تزويد سيارته بالبنزين من دون منة من أحد خصوصا وأن الأسعار ارتفعت.وقال أشقر: "إذ تخلفت بعض الشركات عن التجاوب مع طلب تزويد السوق بالمادة فسيكون هناك كلام آخر".