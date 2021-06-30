إقتصاد

أبو شقرا: إذا تخلفت بعض الشركات عن تزويد السوق بالبنزين سيكون هناك كلام آخر

Lebanon 24
30-06-2021 | 02:32
A-
A+
Doc-P-838192-637606425618235996.jpg
Doc-P-838192-637606425618235996.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمنى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث لإذاعة صوت كل لبنان على الشركات المستوردة تسليم المادة الى المحطات ليتمكن المواطن من تزويد سيارته بالبنزين من دون منة من أحد خصوصا وأن الأسعار ارتفعت.

وقال أشقر: "إذ تخلفت بعض الشركات عن التجاوب مع طلب تزويد السوق بالمادة فسيكون هناك كلام آخر". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:53 | 2021-06-30
04:00 | 2021-06-30
03:27 | 2021-06-30
02:45 | 2021-06-30
02:33 | 2021-06-30
02:31 | 2021-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website