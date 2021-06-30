إقتصاد

بعد إرتفاع سعر المحروقات.. السرفيس داخل بيروت الى 8000 ليرة

Lebanon 24
30-06-2021 | 02:45
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أعلن رئيس الإتحاد العام لنقابات السائقين مروان فياض لإذاعة "صوت لبنان" عن رفع تعرفة السرفيس داخل بيروت الى 8000 ليرة بعد إرتفاع سعر المحروقات.
 وقال: السيارات العمومية تأثرت بإرتفاع المحروقات بنسبة 94%، ولا عودة الى تسعيرة الـ5000 إلا إذا دعمتنا الدولة بـ 20 صفيحة بنزين وفق سعر 40000 الف ليرة.

وعن إشكالية تفرد السائقين بإتخاذ هذا القرار من دون العودة الى وزارة النقل، إعتبر فياض أن البلد برمته "فالت" والمسؤولية تتحملها الحكومة الفاشلة.
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