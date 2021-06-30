إقتصاد

هذا ما تبلغه وزني من صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
30-06-2021 | 03:27
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تبلغ وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال د. غازي وزني أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء ( SDR ) البالغة ٦٥٠ مليار دولار ليحال بعدها الى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر تموز .

وفي حال إقراره تتم عملية التخصيص نحو نهاية شهر آب المقبل. والمتوقع أن تكون حصة لبنان حوالي 900 مليون دولار، يستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار.
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