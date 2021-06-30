ارتفاع أسعار النفط العالمية.. كم بلغت؟

تواصل أسعار النفط العالمية ارتفاعها، صباح اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات معهد البترول الأميركي عن تراجع احتياطيات هذه المادة الخام في الولايات المتحدة، وفق ما أفادت بيانات التداول.

وبحلول الساعة 8:01 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أيلول لمزيج نفط بحر الشمال من برنت بنسبة 0.55 في المئة إلى 74.69 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر آب - بنسبة 0.41 في المئة ليبلغ 75.07 دولار للبرميل.

وارتفع أيضا سعر العقود الآجلة لشهر آب لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.74 في المئة لتصل إلى 73.52 دولار للبرميل.

ووفقًا لتقديرات معهد البترول الأمريكي، في 25 حزيران ، انخفض احتياطي النفط التجاري في الولايات المتحدة بمقدار 8.15 مليون برميل؛ وفي الوقت نفسه، توقع المحللون انخفاضًا قدره 4.46 مليون برميل فقط.

وستصدر البيانات الرسمية من وزارة الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن ينخفض المؤشر بمقدار 4.7 مليون برميل.

وتشير أحدث توقعات "أوبك" بشأن الطلب على خامها إلى أنه إذا ظلت مستويات الإنتاج كما هي، فإن إمدادات بلدان المنظمة ستقل عن مستوى الطلب المتوقع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في آب ، وسيتسع النقص إلى 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الرابع.