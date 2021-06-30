هذا هو السعر المنطقي للدولار.. وانخفاضه السريع ممكن

على الرغم من تخطيه 17 ألف ليرة في السوق الموازية، يؤكد خبراء اقتصاديون أنّ سعر صرف الدولار "المنطقي" هو 6 آلاف ليرة. ولا يستبعد هؤلاء أن تؤدي "صدمة إيجابية" إلى تسجيل تراجع سريع بسعره أمام الليرة، مثل تشكيل حكومة قادرة وفاعلة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، ويربط هؤلاء سعر الدولار المرتفع بتضخم الأسعار المفرط.يُذكر أنّ مدير عام وزارة المالية السابق آلان بيفاني حذّر قبل أسبوع (كان الدولار بـ15 ألف في السوق الموازية) من أنّ لا شيء يضمن أنّه سيقف عند هذا الحدّ، "ولا سيما أنه بات واضحاً أن الهدف المتّبع هو تحويل الودائع من الدولار إلى الليرة اللبنانية".وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية سجّل مساء أمس الثلاثاء، ما بين 17000 و17100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح صباحاً ما بين 16850 و16900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.