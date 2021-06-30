إقتصاد

البطالة في السعودية تسجل انخفاضا ملحوظا

Lebanon 24
30-06-2021 | 11:00
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انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من العام الحالي 2021، لأدنى مستوى له منذ نحو 5 سنوات، ليصل إلى 11.7%، في حين سجَّل معدلاً أقل من ذلك في الربع الثاني من عام 2016 عند مستوى 11.6%.

وتستهدف رؤية المملكة 2030 التي يتبنَّاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خفض معدل البطالة إل 7% بحلول عام 2030.

وأظهرتبيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفاضاً ملحوظاً في معدل البطالة بين السعوديات في الربع الأول من العام الجاري؛ فقد سجَّل المعدل أقل مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2016، في حين شهد معدل البطالة بين الذكور ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالربع الأخير من عام 2020.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الأربعاء؛ فإنَّ النسبة الأكبر من الموظفين السعوديين يعملون في القطاع العام، في حين كان القطاع الخاص الأكثر توظيفاً للسعوديات.


وبموجب برنامج توطين الوظائف "السعودة"، تعمل السلطات السعودية بين الحين والآخر على حصر بعض المهن والوظائف على السعوديين فقط.

ويعمل الأمير محمد على تعديل اللوائح لمحاولة تعزيز ريادة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، على أمل أن يؤدي ذلك في النهاية إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين.

في مقابلة تلفزيونية في إبريل، توقَّع ولي العهد أن ينخفض معدل البطالة إلى أقل من 11% هذا العام، مما يعكس "انتعاشاً على شكل حرف "V"، ويصل في النهاية إلى هدفه المتمثِّل في 7% بحلول عام 2030.

يقول بعض الاقتصاديين، إنَّ الهدف غير واقعي مع زيادة أعداد الشباب القادمين إلى سوق العمل، مما يستلزم خلق ما لا يقل عن 150 ألف وظيفة جديدة كل عام من أجل الحفاظ على استقرار البطالة، بحسب بلومبرغ.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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