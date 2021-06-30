الطيران في الامارات امام موسم واعد

تتوقَّع شركة "طيران الإمارات" أن يسافر أكثر من 450 ألف شخص عبر مركزها في دبي خلال شهر تموز وسط زيادة في الطلب خلال الصيف.ستكون أكثر أيام شركة الطيران ازدحاماً هي "عطلات نهاية الأسبوع القادمة"، وتتوقَّع تشغيل أكثر من 1600 رحلة طيران خلال تلك الفترة.توقَّعت شركة الطيران، ومقرُّها دبي، في بيانٍ لها أن تبدأ حركة الركاب المرتفعة يوم الأربعاء، وتستمر حتى 12 يوليو.قالت "طيران الإمارات"، إنَّ ما يقرب من 100 ألف مسافر سيصلون على متن رحلاتها إلى دبي - مركز التجارة والسفر بالشرق الأوسط.وسعياً لاستيعاب الزيادة الكبيرة خلال عطلة العيد، تعمل شركة الطيران المملوكة للدولة على زيادة قدرتها إلى حوالي 90% من مستويات ما قبل الوباء.كما أعادت "مطارات دبي" فتح صالة ومبنى تمَّ إغلاقهما في اذار 2020.تضرَّرت "طيران الإمارات" بشدَّة من الوباء بشكل خاص، بسبب فرض القيود الحدودية الواسعة النطاق التي تمنع المسافرين من القيام برحلات عبر القارات التي تتخصص فيها الشركة.أوقفت شركة الطيران معظم أسطولها من طائرات إيرباص "SE A380" العملاقة، في حين أنَّ طائراتها من طراز "بوينغ 777" تكافح مع انخفاض حمولات الركاب، وتنقل البضائع بشكل أساسي في الوقت الحالي.تلقَّت الشركة دعماً نقدياً من حكومة دبي بقيمة 3.1 مليار دولار بعد انهيار قطاع السفر لمسافات طويلة- النشاط التجاري الرئيسي للشركة- مما أدى إلى تكبُّدها أوَّل خسارة لها منذ عقود.