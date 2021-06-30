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إقتصاد
"بنك بيروت" يباشر بتطبيق التعميم 158 في هذا التاريخ
Lebanon 24
30-06-2021
|
09:55
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أعلنت ادارة "بنك بيروت" في بيان، انه "إبتداء من الأول من شهر تموز 2021، سيباشر بنك بيروت بتطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 158، وعليه سيتم الإتصال بكافة عملاء المصرف المؤهلين للإستفادة من مقررات هذا التعميم لتحديد موعد لتوقيع المستندات المطلوبة ليصارالى صرف المستحقات المحددة لمودعيها.
ويهم ادارة بنك بيروت اعلام زبائنها الكرام، أنها قد وضعت كافة الإجراءات والتدابير التقنية واللوجستية الخاصة لتمكينهم من اتمام السحوبات النقدية بالدولار الأميركي.
ويهمنا التأكيد على جهوزية مركز خدمة الزبائن للرد على أي استفسارات تتعلق بمقررات التعميم المذكور على الرقم 1262. كما ويمكنكم الإتصال بنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصرف".
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