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إقتصاد
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
Lebanon 24
30-06-2021
|
19:45
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صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي: "أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الجدول الأسبوعي لسعر مبيع دقيق القمح حددت بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض"، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك استنادا إلى ارتفاع سعر المحروقات، والى سعر القمح في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، واستنادا للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظرا لتوقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" وفقا لما يلي:
- في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 865 غراما بسعر 3500 ل.ل. كحد أقصى.
ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 420 غراما بسعر 2500 ل.ل. كحد أقصى.
- في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 865 غراما بسعر 3750 ل.ل. كحد أقصى.
ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 420 غراما بسعر 2750 ل.ل. كحد أقصى".
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