إقتصاد

ارتفاع جديد في سعر الدولار.. كم بلغ مساء اليوم؟

Lebanon 24
30-06-2021 | 14:02
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاربعاء ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تراوح ما بين 17250 ليرة للبيع و17300 ليرة للشراء.
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