على أي سعر دولار تحتسب شركات التأمين البوالص؟

كتبت باولا عطية في "نداء الوطن": "يشرح وسيط التأمين د. كفين صليبا في حديث لصحيفة "نداء الوطن" أنّ "المشكلة الأولى التي تواجهها شركات التأمين هي بتغطية الشخص المؤمن، وهنا نتحدّث عن بوليصة التأمين على الحياة. حيث كان الزبون يدفع بوليصته بالليرة اللبنانية وتتم تغطيته بالدولار، أما اليوم فأصبحت المعادلة "كما تدفع تغطى".فإذا كان الزبون قد أمّن على حياته بـ 100 ألف دولار (وفق سعر الصرف القديم أي الدولار بـ 1500 ليرة) أي بما يعادل 150 مليون ليرة، فقد أصبحت قيمة التعويض اليوم توازي 7 آلاف دولار، وبالتالي سيتم التعويض عليه باللبناني"، بحسب صليبا. ويضيف: "من يدفع اليوم بوليصة تأمينه بالفريش دولار تتم تغطيته بالفريش ومن يدفعها بالشيك أو اللولار تتم تغطيته باللولار".ويلفت صليبا إلى أنّ "شركات التأمين قدّمت بعض التسهيلات للمضمونين، حيث سمحت لهم برفع حجم تغطيتهم بدون شروط (وعادة ما تكون فحوصات دم وتحاليل مخبرية...) من 1500 ليرة إلى الـ 3900 ليرة. وبالتالي من كان سقف تأمينه 150 مليون ليرة يستطيع رفعه إلى 300 مليون ليرة. وإذا تخطت نسبة حجم التأمين المطلوب رفعها حدّ الـ 3900 ليرة، سيضطر عندها المؤمن للخضوع إلى شروط وتحقيقات لمعرفة الأسباب. وقد تتم الموافقة على الطلب بحسب كل حالة".أما بالنسبة للتأمين على الصحة فيشير إلى أنّ "الدفع كان بالليرة اللبنانية ومع بدء الازمة أصبحت الكلفة تدفع نصفها لبناني ونصفها دولار مع تغطية كاملة، وبعد رفع تسعيرة الاستشفاء في المستشفيات على سعر صرف الـ 3900 ليرة أصبحت كل شركة تتبع نظاماً خاصاً بها. حيث أن بعض الشركات تطلب الدفع بالدولار وتغطي الافراد على سعر الـ 3900 ليرة، ومن يدفع بالليرة لا تتم تغطيته، أما البعض الآخر من الشركات فيقبل الدفع بالليرة الا أنّ المؤمّن سيضطر الى تغطية فروقات كبيرة".فعلى سبيل المثال "من كانت عمليته الجراحية تكلّفه ألف دولار (مليون و500 الف ليرة) كانت الشركة تغطيه بنسبة تتراوح بين الـ 85 إلى 90%، اما اليوم ومع ارتفاع سعر المعدات الطبية التي يتم استيرادها بالدولار ومع ازمة شح المحروقات التي تعاني منها الشركات، أصبح فرق الاستشفاء يدفع وفق سعر صرف منصة المركزي أي 3900 ليرة للدولار الواحد، ليصل الفرق الذي يدفعه المريض في بعض الأحيان إلى مليونين و400 ألف ليرة".أما ضمان الدواء فيؤكّد صليبا أنه لا يزال مغطى بنسبة 100% من جميع شركات التأمين لأنّ الأدوية لا تزال مدعومة، والدفع على الـ 1500 ليرة. هذا وتساعد البرامج الجديدة برأي صليبا، "المواطن على أن يحصل على تغطية استشفائية كل يوم بيومه، حيث يتلقى مبلغاً معيناً يمكّنه من دفع الفروقات".