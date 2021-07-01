إقتصاد

إعلان اقتصادي هام من بن سلمان.. هذا ما كشفه!

Lebanon 24
01-07-2021 | 00:10
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أعلن وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنّ المملكة تعتزم إطلاق شركة طيران وطنية ثانية، في إطار خطّتها الرامية "لترسيخ مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

ونقلت "واس" عن وليّ العهد قوله خلال إطلاقه "الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية" إنّ "الإستراتيجية تستهدف النهوض بالمملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد".

وأضاف أنّ هذه الإستراتيجية ترمي أيضاً إلى "رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن".

ولم يحدّد وليّ العهد متى ستبصر الشركة الجديدة النور.

و"الخطوط الجوية العربية السعودية"، الناقل الوطني السعودي، تتكبّد منذ سنوات خسائر وتواجه منافسة متزايدة من شركات طيران إقليمية مثل "طيران الإمارات" و"الخطوط الجوية القطرية" اللتين تمتلكان شبكة خطوط أكبر.

وتنفّذ المملكة العربية السعودية برنامجاً استثمارياً طموحاً في إطار جهودها الرامية لتنويع اقتصادها الشديد الاعتماد على النفط.

وتخطط المملكة لبناء مطار جديد في العاصمة الرياض - حيث ستتمركز شركة الطيران الجديدة - لاستيعاب السياح الدوليين ورجال الأعمال، وفقاً لبلومبرغ نيوز.
المصدر: الحرة
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