28
o
بيروت
38
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
إعلان اقتصادي هام من بن سلمان.. هذا ما كشفه!
Lebanon 24
01-07-2021
|
00:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنّ المملكة تعتزم إطلاق شركة طيران وطنية ثانية، في إطار خطّتها الرامية "لترسيخ مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس".
ونقلت "واس" عن وليّ العهد قوله خلال إطلاقه "الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية" إنّ "الإستراتيجية تستهدف النهوض بالمملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد".
وأضاف أنّ هذه الإستراتيجية ترمي أيضاً إلى "رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن".
ولم يحدّد وليّ العهد متى ستبصر الشركة الجديدة النور.
و"الخطوط الجوية العربية السعودية"، الناقل الوطني السعودي، تتكبّد منذ سنوات خسائر وتواجه منافسة متزايدة من شركات طيران إقليمية مثل "طيران الإمارات" و"الخطوط الجوية القطرية" اللتين تمتلكان شبكة خطوط أكبر.
وتنفّذ المملكة العربية السعودية برنامجاً استثمارياً طموحاً في إطار جهودها الرامية لتنويع اقتصادها الشديد الاعتماد على النفط.
وتخطط المملكة لبناء مطار جديد في العاصمة الرياض - حيث ستتمركز شركة الطيران الجديدة - لاستيعاب السياح الدوليين ورجال الأعمال، وفقاً لبلومبرغ نيوز.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
ميشال حايك الى الواجهة من جديد عبر هذا التوقع
Lebanon 24
ميشال حايك الى الواجهة من جديد عبر هذا التوقع
05:32 | 2021-06-30
30/06/2021 05:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو السعر المنطقي للدولار.. وانخفاضه السريع ممكن
Lebanon 24
هذا هو السعر المنطقي للدولار.. وانخفاضه السريع ممكن
04:53 | 2021-06-30
30/06/2021 04:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
Lebanon 24
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
12:45 | 2021-06-30
30/06/2021 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دخول سعودي مباشر على خط الأزمة.. إيجابية مع وقف التنفيذ
Lebanon 24
دخول سعودي مباشر على خط الأزمة.. إيجابية مع وقف التنفيذ
05:30 | 2021-06-30
30/06/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري وباسيل معاً رغم إدّعاء العكس
Lebanon 24
الحريري وباسيل معاً رغم إدّعاء العكس
03:00 | 2021-06-30
30/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:00 | 2021-07-01
فروع كثيرة تغلق.. كيف سيبدو شكل المصارف بعد 10 سنوات؟
00:26 | 2021-07-01
البنزين يرتفع من جديد.. إليكم جدول أسعار المحروقات
23:51 | 2021-06-30
على أي سعر دولار تحتسب شركات التأمين البوالص؟
23:17 | 2021-06-30
مصدر نيابي ومالي: الدولار سيصل الى هذا السعر نهاية الصيف
14:02 | 2021-06-30
ارتفاع جديد في سعر الدولار.. كم بلغ مساء اليوم؟
12:45 | 2021-06-30
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
فيديو
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
02:00 | 2021-07-01
01/07/2021 09:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
11:00 | 2021-06-30
01/07/2021 09:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. قطّة تحاول تقليد حركات عسكرية لأحد الجنود!
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. قطّة تحاول تقليد حركات عسكرية لأحد الجنود!
08:00 | 2021-06-30
01/07/2021 09:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact