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إقتصاد
خبر لعدة دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يضيف مجموعة بلدان لقائمة السفر الآمن
Lebanon 24
01-07-2021
|
03:00
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أكد دبلوماسيون أن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت، يوم الأربعاء، على إضافة 11 دولة، منها السعودية والأردن وقطر، لقائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها لأسباب غير ضرورية.
ووافق سفراء دول الاتحاد السبع والعشرين على إضافة هذه الدول في الاجتماع، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.
والقائمة لا تشمل بريطانيا، عضو التكتل السابق الذي ظهرت به سلالة دلتا المتحورة التي تسببت في زيادة كبيرة في الإصابات بمرض كوفيد-19 لقدرتها الكبيرة على العدوى.
وإلى جانب السعودية والأردن وقطر، تضم القائمة كندا وأرمينيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وبروناي وكوسوفو ومولدوفا والجبل الأسود.
وتلقت دول الاتحاد الأوروبي توصيات برفع قيود السفر تدريجيا عن الأربعة عشر دولة المدرجة حاليا على القائمة، وهي ألبانيا وأستراليا وإسرائيل واليابان ولبنان ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية ورواندا وصربيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة.
والمنطقتان الإداريتان الصينيتان، هونج كونج ومكاو، مدرجتان أيضا على القائمة.
ولا يزال بإمكان كل دولة من الاتحاد الأوروبي طلب اختبار كوفيد-19 نتيجته سلبية أو إخضاع القادمين إليها لحجر صحي.
المصدر:
الحرة
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