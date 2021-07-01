إقتصاد

تمديد مهل للمؤسسات المالية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-07-2021 | 03:28
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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني قراراً مدّد بموجبه مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022 لعام 2021 عن معلومات العام 2020 لغاية 31 آب 2021. 
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