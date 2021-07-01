تمديد مهل للمؤسسات المالية.. اليكم التفاصيل

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني قراراً مدّد بموجبه مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022 لعام 2021 عن معلومات العام 2020 لغاية 31 آب 2021.