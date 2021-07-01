صار فيك تدفع الميكانيك ببلاش عبر OMT

بلفتة جديدة من OMT، وتحت شعار "حدّك ومن دون كلفة"، صار فيك تدفع الميكانيك وتستلم الـe-vignette ببلاش عبر أكثر من 1,200 مركز OMT منتشرين على كافة الأراضي اللبنانية. بتمتدّ هالحملة طيلة شهر تمّوز 2021.