إقتصاد

صار فيك تدفع الميكانيك ببلاش عبر OMT

Lebanon 24
01-07-2021 | 04:29
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بلفتة جديدة من OMT، وتحت شعار "حدّك ومن دون كلفة"، صار فيك تدفع الميكانيك وتستلم الـe-vignette ببلاش عبر أكثر من 1,200 مركز OMT منتشرين على كافة الأراضي اللبنانية. بتمتدّ هالحملة طيلة شهر تمّوز 2021.
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