هذا ما استحوذت عليه موانئ دبي العالمية

استحوذت موانئ دبي العالمية على شركة تزويد حلول سلاسل التوريد "سينكريون هولدينغز" (Syncreon Holdings) مقابل 1.2 مليار دولار، مع قيام مشغِّل الموانئ في دبي بتوسيع عملياته. وقالت موانئ دبي العالمية في بيان، إنَّه من المتوقَّع أن تنتهي عملية شراء "سينكريون" في النصف الثاني من هذا العام، وسيتمُّ تمويلها من الموارد المتاحة الحالية. وكانت "بلومبرغ نيوز" قد تحدَّثت عن الصفقة المحتملة يوم الأربعاء.تقدِّم "سينكريون" الخدمات بما في ذلك إدارة المستودعات، وتعبئة الصادرات وتنفيذها. تأسست الشركة في عام 2007 عندما اشترت شركة "والش ويسترن انترناشيونال"، ومقرُّها دبلن، شركة "تي دي اس لوجيستكس" (TDS Logistics). وخضعت لإعادة هيكلة مالية خلال عام 2019، إذ سيطر عليها المقرضون، بما في ذلك الأذرع الائتمانية لشركة "سي في سي كابيتال بارتنرز"، ومجموعة "كارلايل". وبدأ مالكو شركة "سيتكريون" استكشاف بيع الأعمال التجارية في "اوبيرن هيلز" (Auburn Hills)، ومقرُّها ميشيغان، في وقت سابق من هذا العام، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ نيوز" في ذلك الوقت.تعدُّ موانئ دبي العالمية واحدة من أكبر مشغِّلي الموانئ البحرية، ومحطات الشحن الداخلية في العالم، وتمتد من بوابات لندن، وأنتويرب إلى محاور في إفريقيا، وروسيا، والهند، والأمريكتين. وانخرطت الشركة في عمليات استحواذ في السنوات الأخيرة، إذ تتجه لأن تصبح لوجستية، وأكثر تنوعاً وتكاملاً.في غضون ذلك، تواصل الشركة البحث عن طرق لخفض الديون، وتدرس تقديم فرصة للمستثمرين الدوليين لشراء حصة في المنطقة الحرة بجبل علي، وهي أصول ثمينة ساعدت في تحويل دبي إلى مركز للتجارة العالمية، وفقاً لأشخاص مطَّلعين على الأمر.صرَّحت موانئ دبي العالمية يوم الخميس بأنَّها "تواصل إحراز تقدُّم إيجابي في برامج إعادة تدوير رأس المال، وتظلُّ ملتزمة تماماً بهدف الرفع المالي الذي يقلُّ عن أربعة أضعاف "صافي الديون بالنسبة للأرباح قبل الفائدة، والضرائب، والإهلاك، وإطفاء الدين"بحلول نهاية عام 2022".ومع إضافة عملية بيع "سينكريون"؛ فإنَّ قيمة صفقات النقل واللوجستيات التي تمَّ الإعلان عنها هذا العام ترتفع إلى أكثر من 90 مليار دولار، وفقاً لبيانات بلومبرغ، وهو مبلغ يمثِّل حوالي ثلاثة أضعاف قيمة الصفقات المحقَّقة في الفترة المقابلة من عام 2020.