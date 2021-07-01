إقتصاد

بيان لمعهد البحوث الصناعية عن البيانات الجمركية عن شهر حزيران

Lebanon 24
01-07-2021 | 05:16
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صدر عن معهد البحوث الصناعية البيان التالي حول أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر حزيران2021:

إنّ مجموع البيانات التي تمّت معالجتها في المعهد خلال شهر حزيران 2021 بلغ 2.160 بيان جمركي، بما فيها 303 بيانات جمركية خاصة بمستلزمات طبيّة 
تشمل 3 بيان لمكثفات أوكسيجين (Oxygen Concentrator) بلغ عددها 115 جهاز أمّا تفاصيلها فهي كالتالي:
- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.170 بيان جمركي
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 37 بيان جمركي
- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 654 بيان جمركي
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 531 بيان جمركي
- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 948 بيان جمركي
- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 997 بيان جمركي
- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 64 بيان جمركي
وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (15)، أجهزة ولوازم كهربائية (27)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (15)، زيت هيدروليك (2)، أجهزة طاقة (1) ، منتجات
ورقية وقطنية ومنسوجات (4).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 50    بيان جمركي
- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 14     بيان جمركي
وهي مفصّلة على الشكل التالي:

مسحوق غسيل– نسبة الملح 57.75 %  ونسبة المواد الفعالة 3.55%–24380 كغ - تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل– نسبة الملح 61.65%  ونسبة المواد الفعالة 3.5%–10360 كغ - تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 80.7% ونسبة المواد الفعالة 2.3%–  50800 كغ- تركيا – مرفأ طرابلس/  مسحوق غسيل – نسبة الملح 68.8% ونسبة المواد الفعالة 0.7%–  123480 كغ- تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل  – نسبة الملح 68% ونسبة المواد الفعالة 2.8%– 76200 كغ- تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 74.1% ونسبة المواد الفعالة 2.1%– 50800 كغ- تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 74.8% ونسبة المواد الفعالة 4.8%– 76200 كغ- تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 32.8% ونسبة المواد الفعالة 2.4%– 660 كغ- تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 58.55% ونسبة المواد الفعالة 3.45%–  20520 كغ- تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 54.55% ونسبة المواد الفعالة 1.5%–  18576 كغ- تركيا – مرفأ بيروت / مسحوق غسيل – نسبة الملح 69.6% –  21000 كغ- تركيا – مرفأ بيروت/ مسحوق غسيل  – نسبة الملح 30.8% - 17500 كغ- تركيا – مرفأ بيروت / زيت هيدروليك– نسبة الرغوة 330 بدل 150- 1664 ليتر- الولايات المتحدة الأميركية – مرفأ بيروت / مهارس كهربائية - دون فاصل أمان - 90 قطعة-تركيا - مرفأ بيروت.
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