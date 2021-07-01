بيان لمعهد البحوث الصناعية عن البيانات الجمركية عن شهر حزيران

صدر عن معهد البحوث الصناعية البيان التالي حول أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر حزيران2021:إنّ مجموع البيانات التي تمّت معالجتها في المعهد خلال شهر حزيران 2021 بلغ 2.160 بيان جمركي، بما فيها 303 بيانات جمركية خاصة بمستلزمات طبيّةتشمل 3 بيان لمكثفات أوكسيجين (Oxygen Concentrator) بلغ عددها 115 جهاز أمّا تفاصيلها فهي كالتالي:البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد2.170 بيان جمركيالبيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)37بيان جمركيالبيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة654بيان جمركيالبيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية)531بيان جمركيالبيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة948بيان جمركيالبيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه997بيان جمركيالبيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:64بيان جمركيوتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (15)، أجهزة ولوازم كهربائية (27)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (15)، زيت هيدروليك (2)، أجهزة طاقة (1) ، منتجاتورقية وقطنية ومنسوجات (4).علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتجأو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح50بيان جمركيالبيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية:14 بيان جمركيوهي مفصّلة على الشكل التالي:مسحوق غسيل– نسبة الملح 57.75 % ونسبة المواد الفعالة 3.55%–24380 كغ - تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل– نسبة الملح 61.65% ونسبة المواد الفعالة 3.5%–10360 كغ - تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 80.7% ونسبة المواد الفعالة 2.3%– 50800 كغ- تركيا – مرفأ طرابلس/ مسحوق غسيل – نسبة الملح 68.8% ونسبة المواد الفعالة 0.7%– 123480 كغ- تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 68% ونسبة المواد الفعالة 2.8%– 76200 كغ- تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 74.1% ونسبة المواد الفعالة 2.1%– 50800 كغ- تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 74.8% ونسبة المواد الفعالة 4.8%– 76200 كغ- تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 32.8% ونسبة المواد الفعالة 2.4%– 660 كغ- تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 58.55% ونسبة المواد الفعالة 3.45%– 20520 كغ- تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 54.55% ونسبة المواد الفعالة 1.5%– 18576 كغ- تركيا – مرفأ بيروت / مسحوق غسيل – نسبة الملح 69.6% – 21000 كغ- تركيا – مرفأ بيروت/ مسحوق غسيل – نسبة الملح 30.8% - 17500 كغ- تركيا – مرفأ بيروت / زيت هيدروليك– نسبة الرغوة 330 بدل 150- 1664 ليتر- الولايات المتحدة الأميركية – مرفأ بيروت / مهارس كهربائية - دون فاصل أمان - 90 قطعة-تركيا - مرفأ بيروت.