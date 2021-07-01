الكويت تستأنف الطيران المباشرة مع 12 دولة

تستأنف دولة الكویت، الیوم الخمیس، الرحلات الجویة المباشرة مع 12 دولة تم حظرھا في الفترة السابقة لأسباب صحیة وأخرىیأتي ھذا القرار عقب إعلان مجلس الوزراء الكویتي الاثنین الماضي السماح بتسییر رحلات طیران مباشرة إلى كل من بریطانیا وإسبانیا والولایات المتحدة الأمریكیة وھولندا وإیطالیا والنمسا وفرنسا وقیرغیزستان والبوسنة والھرسك وألمانیا والیونان وسویسرا.وقال نائب المدیر العام لشؤون التخطیط والمشاریع والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة سعد العتیبي لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، إن قرارات تعلیق واستئناف الرحلات الجویة المباشرة لبعض الدول تأتي بناء على تعلیمات السلطات الصحیة الكویتیة وأخرى تجاریة ترجع إلى شركات الطیران نظرا إلى الوضع والتداعیات المترتبة على انتشار فیروس كورونا بشأن الدول عالیة الخطورة.وأضاف العتیبي أن السعة التشغیلیة للرحلات القادمة في مطار الكویت الدولي الآن تصل إلى 3500 راكب تقریبا بشكل یومي.وأكد أنھ لن یتم السماح للمواطنین بالسفر خارج البلاد ما لم یكونوا قد تلقوا جرعتین من اللقاح المضاد لفیروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكویت اعتبارا من 1 من شھر أغسطس المقبل.