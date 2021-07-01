دولار السوق الموازية ينخفض.. كم بلغ عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 17150 - 17200 ليرة لبنانية لكل دولار.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 17280 - 17330 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.