إقتصاد

دولار السوق الموازية ينخفض.. كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
01-07-2021 | 17:00
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 17150 - 17200 ليرة لبنانية لكل دولار.
 

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 17280 - 17330 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

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