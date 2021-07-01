تعرفوا إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 17150 و 17200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن كان صباحاً ما بين 17250 و17300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

