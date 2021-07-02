إقتصاد

انقطاع شبه كامل للكهرباء في العراق.. هكذا يبدو المشهد (صورة)

Lebanon 24
02-07-2021 | 00:01
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أفادت "روسيا اليوم" اليوم الجمعة، بحصول انقطاع للتيار الكهربائي في الشبكة الوطنية للكهرباء في جميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان، دون معرفة الأسباب.


وذكرت القناة أن التيار الكهربائي انقطع في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى منتصف الليلة الماضية، دون أن تعلن السلطات أي موقف حتى الآن.
 
 
وأضافت أن الظلام خيم على العاصمة بغداد باستثناء بعض المناطق التي تعمل فيها المولدات الأهلية غير التابعة للشبكة الوطنية.

وفي الآونة الأخيرة تعرضت خطوط الطاقة في العراق لعمليات استهداف تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وعادة ما توجه الاتهامات لتنظيم "داعش" بهذه الاعتداءات.
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