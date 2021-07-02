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إقتصاد
وزني أعطى توجيهاته بدفع مبلغ 106 مليار و786 مليون ليرة كمستحقات للمستشفيات
Lebanon 24
02-07-2021
|
10:51
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 106 مليار و786 مليون ليرة كمستحقات للمستشفيات الواردة من وزارة الصحة العامة وبدل أتعاب الأطباء.
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