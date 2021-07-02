حركة نشطة جدا في المطار مع بداية فصل الصيف.. تجاوز عدد الركاب اليومي العشرين الفا

مع بدء فصل الصيف، تبدو حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نشطة جدا في هذه الفترة حيث فاق عدد الركاب في الأول من تموز الجاري العشرين ألفا من بينهم 13606 ركاب من الوافدين الى لبنان.وكان عدد الركاب في المطار قد سجل خلال شهر حزيران الفائت 394 ألفا و 220 راكبا رافعا بذلك مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال النصف الأول من العام 2021 الى مليون و 444 ألفا و500 راكبا بزيادة 441 ألفا و590 راكبا عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2020 اي بزيادة نسبتها 44 في المئة .كما ازداد عدد الرحلات الجوية في هذه الفترة بنسبة 18,57 في المئة وسجل 15033 رحلة .وقد توزعت حركة المطار خلال حزيران الفائت على الشكل التالي :المسافرون :بلغ مجموع الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال حزيران الفائت 394 ألفا و220 راكبا(مقابل 14533راكبا في حزيران 2020 اي بزيادة 2612 في المئة ) منهم 237 ألفا و420 راكبا وصلوا الى لبنان (مقابل 7094 راكبا في حزيران العام الماضي اي بزيادة 3246 في المئة).وبلغ عدد الركاب المغادرين من لبنان 155 ألفا و 3 ركاب ( بزيادة 2201 في المئة ) اما عدد ركاب الترانزيت فسجل 1797 راكبا ( بزيادة 155,6 في المئة ).حركة الطائرات :بلغ مجموع الرحلات التجارية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي تستخدم المطار حاليا 3326 رحلة ( بزيادة 407,7 في المئة عن حزيران 2020 ).فقد بلغ عدد الرحلات القادمة الى لبنان 1666 رحلة ، بزيادة نحو 408 في المئة ) وبلغ عدد الرحلات المغادرة من لبنان 1660 رحلة ( بزيادة 407 في المئة ).ومن المتوقع ان تشهد حركة المطار المزيد من الإرتفاع خلال الأيام والأسابيع القادمة لا سيما مع حلول عيد الأضحى المبارك في الثلث الأخير من تموز الحالي .