إقتصاد

ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
02-07-2021 | 10:16
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يتم التداول عصر اليوم الجمعة، في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 17300 و17350 ليرة مقابل الدولار.
 
وصباحاً، سجلت حركة السوق الموازية تسعيرة تتراوح ما بين 17180 و17230 ما بين مبيع وشراء.
 
 
 
 
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