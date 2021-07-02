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إقتصاد
وسط التحركات.. كم بلغ سعر الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
02-07-2021
|
21:46
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استقر سعر صرف الدولار مساء اليوم في السوق الموازية
تسعيرة تتراوح ما بين 17300 و17350 ليرة مقابل الدولار.
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