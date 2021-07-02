إقتصاد

وسط التحركات.. كم بلغ سعر الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
02-07-2021 | 21:46
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استقر سعر صرف الدولار مساء اليوم في السوق الموازية تسعيرة تتراوح ما بين 17300 و17350 ليرة مقابل الدولار.
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