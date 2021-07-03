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إقتصاد
إيران تحظر دخول الوافدين من 12 بلدا.. هذه التفاصيل
Lebanon 24
03-07-2021
|
01:05
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حظرت السلطات الإيرانية دخول إيران على الوافدين من 12 بلدا، تنتشر فيها متحورات فيروس كورونا.
وأعلن المجلس الوطني الإيراني لمكافحة فيروس كورونا أنه تقرر منع دخول إيران بشكل مباشر أو غير مباشر على القادمين من بوتسوانا والبرازيل وإسواتيني والهند وليسوتو وملاوي وموزمبيق ونيبال وجنوب إفريقيا وأوروغواي وزامبيا وزيمبابوي.
كما شددت طهران في وقت سابق القيود المفروضة على المسافرين القادمين من 24 دولة أخرى.
وحتى صباح الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في إيران الـ3 ملايين و232 ألفا، توفي منهم 84 ألفا و516، فيما بلغ عدد المتعافين مليونين و902 ألف، حسب موقع "world meters" المختص في رصد انتشار الفيروس في العالم.
المصدر: وكالات
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