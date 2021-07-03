4 آلاف وظيفة.. مشروع صيني ضخم بالسعودية

وضع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله السعدان حجر الأساس لمشروع شركة شينقونغ الدولية للصناعة، وذلك لإنتاج مصابيح الإضاءة (LED) في منطقة البلاسكيم بمنطقة الجبيل (2)، بحضور النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية بشركة أرامكو السعودية أحمد السعدي.وتقدر استثمارات مشروع شركة شينقونغ الدولية للصناعة بأكثر من 3.3 مليار ريال، وهو مخصص لإنتاج مصابيح الإضاءة (LED)، ومن المتوقع أن يعمل المشروع على توفير أكثر من 4 آلاف وظيفة.وأوضح السعدان أن مدينة الجبيل الصناعية وباقي مدن الهيئة الملكية الأخرى، تمثل 6% من إنتاج المواد البتروكيماوية على مستوى العالم، وتعدّ المزود الرئيس للبتروكيماويات.وبيّن أن نجاح وضع حجر الأساس للمشروع في وقت قياسي، هو نتاج تضافر الجهود بين الهيئة الملكية والشركاء من شركة أرامكو السعودية وشركة سابك وشركة طريق الحرير السعودي والشركاء الصينيون، مؤكداً أن العلاقات المتنامية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في تزايد ملحوظ، ويأتي ذلك من خلال التعاون الاستراتيجي بين البلدين لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.كما جرى على هامش الحفل توقيع عدد من مذكرات التعاون بين شركة سابك والشركة الصينية لتزويد المشروع بالمواد الأولية اللازمة، ومذكرة تعاون مع شركة طريق الحرير السعودي للخدمات الصناعية وشركة CPC لإنتاج مواد بلاستيكية للاستخدام الطبي.من جانب آخر، تم توقيع مذكرتي تعاون بين شركة طريق الحرير السعودي للخدمات الصناعية وشركة IBuychem بغرض بناء منصة لتداول المنتجات الصناعية الرقمية وربط الصناعات الأولية بالمملكة مع الصناعات التحويلية في الصين، إضافة إلى مذكرة تعاون مع شركة Jia Hongyan لمشاريع الاقتصاد الأخضر.يذكر أن دور شركة أرامكو السعودية يتمثل من خلال برنامج "اكتفاء" بتحقيق المحتوى المحلي، بينما يتمثل دور شركة سابك من خلال برنامج "مساند" بدعم المشروع بالمواد الأولية.