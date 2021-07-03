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إقتصاد
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت
Lebanon 24
03-07-2021
|
09:45
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يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت بين 17250 و17300 ليرة لكل دولار، وف ما أفاد موقع "ياصور".
وكان سعر صرف الدولار قد مساء أمس الجمعة في السوق الموازية ما بين 17300 و17350 ليرة مقابل الدولار.
المصدر: ياصور
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